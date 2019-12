© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un unico indagato per gli ululati razzisti all'indirizzo di Mario Balotelli durante la sfida tra Hellas Verona e Brescia dello scorso 3 novembre al Bentegodi. Come riporta L'Arena, dopo l'analisi dei video girati allo stadio la Digos della Questura avrebbe individuato infatti un uomo residente ad Agrigento.

L'individuo, incastrato da due fermo immagine di un video pubblicato da un'amica in rete alla fine del Settore Poltrone Est, non risulta appartenere a nessun gruppo ultras né frequentare abitualmente gli stadi. In quei giorni si trovava in vacanza a Verona, città doveva aveva vissuto in passato.