© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il RB Lipsia esce allo scoperto per Patrik Schick. A confermare l'interesse per l'attaccante di proprietà della Roma è stato direttamente l'allenatore del club tedesco, Julian Nagelsmann, interpellato anche sul mercato nella conferenza stampa odierna. "Schick mi piace, lo volevo anche ai tempi dell'Hoffenheim, poi non se ne fece nulla. Ha grande talento e grandi qualità", le parole del tecnico. Che ha però predicato grande calma senza fare promesse ai tifosi: "Il mercato è aperto fino a lunedì, ci guardiamo sempre intorno ma ancora non l'ho visto fuori dalla porta...".