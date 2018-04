RB Salisburgo, Yabo sulla Lazio: "Buone sensazioni, siamo in forma"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

La vittoria contro il Wolfsberger per 2-0 fa volare il Salisburgo a +8 sullo Sturm Graz. C'è grande felicità all'interno dello spogliatoio, come testimoniano le parole del centrocampista tedesco Reinhold Yabo, ai microfoni della tv locale: "Dopo la pausa per le Nazionali era importante iniziare bene in campionato. Il Wolfsberger ci ha reso la vita difficile, ma alla fine abbiamo confermato di essere una squadra più in forma". Segnali fisici che fanno ben sperare in casa austriaca per la trasferta di giovedì a Roma, contro la Lazio: "È vero, abbiamo buone sensazioni per questa tappa".