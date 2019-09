RBN, ag. Chiellini: "È carico. Spinazzola via dalla Juve a malincuore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto Davide Lippi, agente tra gli altri del capitano della Juventus Giorgio Chiellini, attualmente infortunato: “Al di là delle qualità in campo, è impressionante il carattere, l’umore - ha esordito il procuratore -. Quando ho saputo dell’infortunio io ero in macchina. Poi quando abbiamo parlato lui era un vulcano di buonumore, mi ha rincuorato. Anche domenica era lui che rincuorava me. Ha un entusiasmo contagioso, sa che sono cose che possono capitare nel suo lavoro. È carico, l’operazione è andata benissimo. È super positivo e super sereno, adesso avrà un periodo di lavoro intenso. Scherzando abbiamo detto che si è voluto prendere qualche giorno di riposo. Il gesto nei confronti di Koulibaly? È un uomo di un altissimo livello, un leader. Non mi sorprende che lo abbia rincuorato, per me è una cosa normale. È un’immagine stupenda".

Su Spinazzola: “C’è stata la possibilità di andare via e alla fine, a malincuore, abbiamo accettato perché era un’operazione che conveniva a tutti. È un capitolo della sua vita che finisce, ora ne inizia un anno. Fa parte del gioco del calcio. È contento, ha avuto un piccolo problema fisico, ma dopo la sosta rientrerà".

Sul mercato estivo della Juventus: “Non è facile rinforzare le squadre già forti. La Juve aveva già un livello altissimo, non è facile migliorare. Quando prendi Cristiano Ronaldo, andare a prendere qualunque altro che possa rinforzare la rosa è difficile. Comunque la Juventus ha preso giocatori giovani e di esperienza, mi è piaciuto. Speriamo che De Ligt cali già subito con la mentalità giusta, anche se non è facile capire il campionato italiano”.