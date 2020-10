RBN - Alesi: "Pirlo alla Juventus? Ringrazio Agnelli per averlo scelto"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex pilota Ferrari Jean Alesi, grande tifoso della Juventus: “La scelta di Pirlo? Non mi permetterei mai di giudicare un allenatore visto che non è il mio lavoro. È stato un giocatore che ha fatto sognare, aveva uno stile unico. Vederlo come allenatore della Juventus da tifoso è molto bello, è un premio per una persona che ha dedicato la sua vita al calcio. È bellissimo rivederlo e ringrazio il mio amico Andrea Agnelli per averlo scelto”.