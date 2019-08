RBN, Aronica: "La Juve sbaglia a vendere Dybala, può dare ancora tanto"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Salvatore Aronica, ex calciatore della Juventus ed ex compagno di Paulo Dybala al Palermo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bianconera: “Paulo era giovanissimo ed era stato pagato dal Palermo una cifra importante - ha esordito -. Già si intravedevano le qualità di questo ragazzo, umile, perbene, educato e con grandi qualità tecniche che poi ha dimostrato alla Juventus. La sua cessione? Non credo che la Juventus faccia bene. La Juve ha sempre aggiunto top player all’organico e andarsi a privare di uno dei migliori giovani non credo valga la pena. Lui ha qualità che gli altri non hanno al momento. Perché venderlo? Forse perché Douglas Costa sta facendo bene il ritiro, Bernardeschi è un talento puro e la Juve vuole comprare un altro elemento e deve fare spazio. Per quello che l’ho conosciuto era molto mite, molto casalingo. Problemi caratteriali? Non credo. Penso che possa dare ancora tanto alla causa Juve. Pallone d’oro? Ancora non mi sento di proporlo ai vertici. Se fossi io a decidere lo terrei”.

Sulla Juventus: “Spero possa vincere la Champions che ormai manca da molto. Pavel faceva parte del nostro organico, era un trascinatore con grandi qualità. I successi della Juventus dipendono anche da Nedved. Sarri? Ho visto spesso i suoi allenamenti, è un allenatore preparato. Anche se i modi non sono proprio il stile Juve è preparato. Derby con Mazzarri? Walter ci metterà qualcosa di suo per non sfigurare nel derby della Mole. Con l’arrivo di De Ligt Sarri avrà un organico di tutto rispetto”.