RBN - Damiani: "Agoumé? L'Inter ci crede molto, è uno dei 2002 più forti al mondo"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Domenica Sport’, è intervenuto l’agente FIFA Oscar Damiani: “Quella nel derby è stata una delle più brutte prestazioni per la Juventus, è arrivato il risultato, ma il gioco non è stato secondo me all’altezza. Gli interpreti migliori non sono stati in giornata, ma era importante portare a casa il risultato che poi portano a vincere i campionati, Trapattoni docet. La Juve in Champions? Può essere favorita, anche se ha alti e bassi, non ha ancora trovato un gioco fluido, si basa molto sui singoli. Cuadrado è in grande forma e nasconde un po’ le magagne di una squadra che non riesce ad esprimere al meglio tutte le sue qualità”.

Su Agoumé, giocatore di proprietà dell’Inter ora in prestito allo Spezia: “Devo chiarire che il suo agente si chiama Djibril Niang, io ho contribuito solo a portarlo all’Inter. Lo conoscevo, ero andato a vederlo con le Nazionali giovanili e l’Inter ha fatto un investimento importante per acquistarlo dal Sochaux, quasi 6 milioni di euro. Ci crede molto. Ora è allo Spezia, in una casa che gioca bene. L’allenatore è molto bravo anche se non fa giocare Agoumé, c’è molta concorrenza. Ha fatto una buona partita in Coppa Italia e spero che trovi un po’ più di squadre di più perché è uno dei 2002 più forti al mondo”.

