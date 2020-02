Re Mida Immobile: scalzato Higuain, è lui il più prolifico delle ultime 10 A

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-SPAL 5-1 (3’ e 29’ Immobile, 16’ e 38’ Caicedo, 58’ Adekanye, 65’ Missiroli)

Venticinque gol in campionato, ventotto in stagione. Ciro Immobile è sempre più il re indiscusso dei cannonieri di Serie A e di tutta Europa, con ben sei centri in più di Cristiano Ronaldo e undici rispetto a Romelu Lukaku (con una partita in meno).

Reti a raffica, numeri strepitosi, statistiche da urlo, che stanno trascinando e mantenendo nel tempo la Lazio sul podio della Serie A (attualmente seconda). E che, con la doppietta alla SPAL, questo pomeriggio hanno permesso al bomber di Torre Annunziata di scrivere ulteriormente la storia. Nessuno, d’altronde, era riuscito a segnare più di lui dopo 21 giornate del massimo campionato italiano: eguagliate, così facendo, le 25 realizzazioni di Antonio Valentin Angelillo con la maglia dell’Inter nel 1959.

Ma non solo, guardando solamente alle ultime dieci stagioni di Serie A, Ciro Immobile contro gli estensi è arrivato infatti addirittura a quota 124 centri, superando lo juventino Gonzalo Higuain e salendo sul tetto dei marcatori dal 2010 fino a oggi. Impossibile chiedergli di più... E il ct Mancini è avvisato: il Re Mida della Lazio è già (da tempo) in formato Europeo.