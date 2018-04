Real, 99 successi in Champions: Ronaldo è il più vincente di sempre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria preziosissima per il Real Madrid, che espugna l'Allianz Arena per 2-1 nell'andata della semifinale contro il Bayern Monaco. Serata speciale per i blancos e in particolare per Cristiano Ronaldo, che pur rimanendo a secco ha conquistato il suo 99° successo in Champions, diventando il calciatore più vincente della storia della manifestazione. Il portoghese stasera ha superato infatti il suo ex compagno di squadra Iker Casillas, fermo a 98 vittorie.