Il quotidiano spagnolo As fa il punto sul mercato del Real Madrid, con particolare attenzione alla difesa. Molto dipenderà da Raphael Varane, centrale che potrebbe forzare la mano per arrivare alla cessione. Se così dovesse essere, i Blancos avrebbero già in mente due profili per sostituirlo: il primo e preferito di Florentino Perez è José Maria Gimenez dell'Atletico Madrid, ma l'operazione sarebbe chiaramente fattibile solo tramite il pagamento della clausola rescissoria da 105 milioni. Il secondo, preferito da Zidane, è Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli.