Real alle spalle, la stagione va avanti: Juve, 3 punti per evitare il tracollo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella che sta per concludersi è stata, almeno fino a oggi, la peggiore settimana degli ultimi quattro anni della Juventus di Massimiliano Allegri, umiliata all'Allianz Stadium dal Real Madrid in quella che sarebbe dovuta essere la grande rivincita dopo la finale di Cardiff. Per certi aspetti, ma chiaramente non in tutti, la sconfitta rimediata martedì scorso è stata forse anche peggio di quella dello scorso giugno, ma già a partire da domani i bianconeri dovranno guardare avanti, battendo il Benevento in tranquillità, per mettere un altro mattoncino verso il settimo Scudetto consecutivo. Dopo una grande sconfitta come quella rimediata contro i campioni d'Europa in carica il rischio di contraccolpo è molto alto, ma il Napoli è distante soltanto quattro punti in classifica e per la Vecchia Signora sarà importante non compiere passi falsi, specialmente contro l'ultima in classifica.

In caso di pareggio o sconfitta la Juve rischierebbe davvero il tracollo, visto che sfiderà il Benevento che nelle prime trenta giornate di campionato ha ottenuto soltanto tredici punti. Vietato sbagliare, vietato pensare alla Champions, perché il Napoli non sta certo a guardare e con ventiquattro punti ancora a disposizione la lotta per lo Scudetto è ancora apertissima e si giocherà sul filo dei nervi. A cominciare da domani alle 15, a pochi chilometri di distanza dal capoluogo campano, dove tutte le radio e televisioni saranno accese, nella speranza che al Vigorito possa succedere l'impossibile.