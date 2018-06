Real-Allegri, in casa Juve c'è fiducia: nessun clamoroso addio in vista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport in edicola, venerdì ci sarebbe stato un contatto tra Florentino Perez e Massimiliano Allegri. Il tecnico, però, avrebbe dato la sua parola ad Andrea Agnelli: per ora un clamoroso addio pare improbabile visto che ha già avuto incontri per programmare il futuro, il mercato e le strategie che verranno della formazione bianconera. Allegri ha ancora 2 anni e mezzo di contratto e nei vertici della Continassa non ci sarebbero preoccupazioni a riguardo.