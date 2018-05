Real c'est magnifique. E ora Benzema va a caccia di Van Nistelrooy

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol pesantissimi, che interrompono un digiuno insostenibile quando indossi la maglia numero nove del Real Madrid. E' vero, di fianco c'è il cannibale Cristiano Ronaldo, il Lebron James del calcio, la star a cui la palla finisce regolarmente quando si tratta di andare al dunque, ma se le uniche due reti stagionali in Champions erano finite nella porta dell'APOEL Nicosia, quella di Karim Benzema rischiava di essere una coppa fallimentare e anonima. Invece no, perché i gol di ieri sera hanno peso specifico altissimo nella stagione delle merengues, che rischiavano concretamente di finire a zero titoli dopo aver assistito al dominio blaugrana su campionato e Coppa del Re. L'aiuto di Ulreich è evidente, ma la bravura del francese rimane, così come i numeri, quelli non sono contestabili da nessuno: 54 gol contro 56, quelli segnati da Ruud van Nistelrooy nella storia della Champions. Numeri incredibili che il francese è davvero ad un passo dall'eguagliare.