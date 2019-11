Real e Barça, voglia di Dybala. Ma alla Juve adesso è imprescindibile

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala è di nuovo al centro della Juventus. Le ultime prestazione dell'argentino, infatti, hanno riportato d'attualità il discorso legato al futuro dell'attaccante. Paratici - scrive il Corriere dello Sport - si interrogherà sul suo contratto (in scadenza nel 2022, magari ritoccandolo nell'ingaggio e allungando di due stagione), ma sullo sfondo resta sempre la Liga, il campionato che da sempre stuzzica il giocatore. Le pretendenti? Come sempre Barcellona e Real Madrid, in rigoroso ordine alfabetico. Non sarebbe una ripicca, lui alla Juve voleva restare e c’è riuscito - conclude il quotidiano - ma la sana ambizione di chi ha sempre un posto dove pensa di poter sprigionare il massimo del repertorio.