Real forte. Ma senza James e Morata, con Zidane all'ultima spiaggia

© foto di J.M.Colomo

L'incubo degli zeru tituli, a Madrid, è concreto. La squadra con il fatturato più alto di tutte ha costruito uno zoccolo duro che assomiglia molto a quello degli anni sessanta. Tre vittorie in Champions League con gli stessi, o quasi, undici. Da Keylor Navas a Karim Benzema, passando per Isco e Modric, infine il più forte, Cristiano Ronaldo. C'è un però, le merengues quest'anno non girano a mille. Non lo hanno fatto nel girone di CL, con il Tottenham che è riuscito a saccheggiargli il primo posto. Non lo stanno facendo, di più, in campionato, lontanissimi sia dal Barça che dai rivali cittadini dell'Atletico.

Per una volta, insomma, la piazza di Cibeles potrebbe rimanere vuota, nonostante un tecnico, Zidane, tra i più vincenti della storia e, almeno per ora, capace di vincere le prime due Champions da allenatore. È però all'ultima spiaggia, perché a Madrid non vincere nulla non piace davvero. Potrebbe anche rimanere, dopo aver già eliminato il Paris Saint Germain, per la restaurazione del dopo Mondiale. Un piccolo enorme neo, però, è stato quello di cedere alcuni fra i migliori. James Rodriguez, Morata, Pepe, Danilo, Fabio Coentrao. Una rosa depauperata, soprattutto nel confronto con la Juventus che ha inserito giocatori di livello altissimo nello scorso giugno.