Real, il punto su James: prende sempre più largo l'ipotesi permanenza

Prima pagina di AS quest'oggi in Spagna dedicata a tutti i casi che tengono banco nel Real Madrid. "Il Madrid sul divano" è il titolo scelto dal quotidiano che affronta anche il tema riguardante il futuro di James Rodriguez, trequartista colombiano da tempo oggetto del desiderio del Napoli. Dopo l'infortunio di Marco Asensio al ginocchio che terrà l'attaccante spagnolo ai box per gran parte di stagione la dirigenza dei Blancos avrebbe iniziato a prendere in seria considerazione l'ipotesi di trattenere alla corte di Zinedine Zidane l'ex Bayern Monaco.

Una situazione, questa, che non fa felice né il tecnico francese, che reputa il colombiano non adatto alle sue idee, né la stessa proprietà del club che puntava sul denaro incassato dalla sua cessione per fare altre operazioni in entrata.

La difficoltà riscontrata sia col Napoli, che continua a lavorare all'ipotesi di un prestito con diritto o obbligo di riscatto, che con l'Atletico, l'altro club interessato a James, hanno pertanto portato il Real Madrid a prendere in considerazione una nuova avventura al Bernabeu del calciatore. Che nel frattempo ha ricominciato ad allenarsi con la squadra di Zizou.