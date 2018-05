Real in finale, Sport: "Grazie ancora al dodicesimo uomo, l'arbitro"

© foto di J.M.Colomo

In Spagna l'ennesima finale conquistata dal Real Madrid divide la stampa sportiva. Da un lato c'è l'esaltazione per le imprese di una squadra giunta per la quarta volta in cinque anni (e la terza consecutiva) all'ultimo atto della Champions League. Dall'altra la consapevolezza che questo traguardo sia stato ottenuto con qualche aiutino di troppo. Come scrive Sport, stasera non è stato concesso "l'ennesimo calcio di rigore contro il Real Madrid. Niente di nuovo: Cakir non vede il penalty quando Marcelo colpisce di mano un cross. Anche Lewandowski si lamenta per un rigore non assegnato. Il Real trova ancora una volta il dodicesimo uomo in campo per ottenere un risultato favorevole. E non si tratta dei tifosi, ma dell'arbitro Cakir".