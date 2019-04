Real, in Spagna sono sicuri: Raiola ostacolo per arrivare a Pogba

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Jugones, media molto vicino alle vicende di casa Real Madrid, per i Blancos l'ostacolo più grande da superare per arrivare a Paul Pogba è Mino Raiola. L'agente non ha buoni rapporti con le Merengues e non vorrebbe portare il suo assistito nella capitale spagnola, con la Juventus che osserva da lontano in attesa di ulteriori sviluppi, visto anche che senza la Champions League il suo addio al Manchester United sarebbe praticamente certo.