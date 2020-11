Real-Inter in numeri: spagnoli più precisi e pericolosi. Brozovic re dei passaggi, Hakimi no

Un centinaio di passaggi in più, con una maggiore precisione. È questa una delle differenze tra Real Madrid e Inter, nel 3-2 rifilato ieri dalle merengues ai nerazzurri. La squadra di Zidane ha infatti tentato 610 passaggi, trovandone 529: tasso realizzazione dell’87 per cento. Più bassi i numeri dei ragazzi di Conte: l’Inter ha infatti provato 493 passaggi, con una precisione dell’83 per cento (410 passaggi riusciti).

I giocatori chiave. In assoluto, il giocatore ad aver tentato più passaggi (75) è stato Brozovic, che è anche quello ad averne fatti di più (66, precisione all’88%). I più precisi in assoluto: Mendy (55 su 59) e De Vrij (39 su 42). Il meno preciso, inevitabilmente, Hakimi (22 riusciti su 32 tentati).

Possesso e tiri. Detto che il Real ha mantenuto il pallino del gioco in misura maggiore (52 a 48 per cento) e corso meno (complessivamente: 108 km contro 113), i padroni di casa hanno esibito anche una maggiore pericolosità al tiro: 7 a 3, con Kroos, Benzema e Lautaro a fare la parte dei leoni (due tiri in porta a testa, l’argentino ha colpito anche un palo).