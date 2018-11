Real, Isco dimenticato da Solari: la Juve alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intoccabile per Lopetegui, ai margini nel nuovo progetto tecnico di Santiago Solari. Per Isco non è un momento facile e il trequartista, secondo AS, starebbe pensando di fare le valigie già nella prossima finestra di mercato, insieme a Keylor Navas. Su entrambi è vigile la Juventus, che potrebbe soffiare al Real Madrid un altro grande giocatore e protagonista del ciclo vincente di Zidane.