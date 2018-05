Real, Isco potrebbe partire con Zidane ancora in panchina. Juve alla finestra

© foto di J.M.Colomo

In caso di vittoria della Champions League, il Real Madrid confermerà sicuramente Zinedine Zidane in panchina. Una notizia non proprio positiva per il trequartista Isco, che in questa stagione ha giocato poco: l'ex Malaga potrebbe decidere di fare le valigie e provare una nuova avventura. Il Manchester City di Guardiola è in prima fila, ma c'è anche la Juventus come spettatrice interessata. Non è un mistero, infatti, che il giocatore piaccia molto a Massimiliano Allegri. Lo riporta Don Balon.