Real, Lopetegui risponde a Messi: "Miglioreremo anche senza CR7"

© foto di J.M.Colomo

Intervenuto ai microfoni di Cadena SER, il tecnico del Real Madrid - Julen Lopetegui - ha parlato anche della partenza di Cristiano Ronaldo, trasferitosi alla Juventus nel corso dell'ultima sessione di mercato: "Proveremo a migliorarci anche senza di lui (in risposta a Messi che aveva definito il Real "più debole senza CR7", ndr). Non dubiterei mai delle qualità dei miei giocatori, siamo una grande squadra. Del resto, quando ho firmato per il Real Madrid, Cristiano aveva già detto di voler partire: quella strada era già stata presa".