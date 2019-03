© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane torna alla guida del Real Madrid 283 giorni dopo la decisione di lasciare il club campione d'Europa in carica. Come riporta 'El Pais', la decisione di Florentino Perez era tra José Mourinho e il manager francese, a cui è stata data carta bianca per la rifondazione della squadra a partire della prossima stagione. Alle 18.00 il Consiglio Direttivo che ratificherà la scelta: il primo allenamento di Zidane è previsto per domani.