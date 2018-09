Real Madrid, Bale: "Senza CR7 punteremo di più sul collettivo"

© foto di J.M.Colomo

Gareth Bale, attaccante del Real Madrid e prossimo avversario della Roma in Champions League, intervistato dal Daily Mail ha parlato anche della partenza di Cristiano Ronaldo: "Quanto peserà durante la stagione? Ovviamente sarà diverso per noi giocare senza un calciatore così importante. Immagino che lavoreremo più come una squadra, puntando più sull'unità del collettivo piuttosto che sull'individualità. Se considero Lopetegui meglio di Zidane​​​​​? Non sono sicuro di voler rispondere a questa domanda"