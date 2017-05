Real Madrid, Bale: "Sto benissimo. La Juventus ha grande talento"

© foto di J.M.Colomo

Anche Gareth Bale ha parlato nel Media Day del Real Madrid: "Sto benissimo, ho recuperato totalmente. Ho lavorato duramente con due sessioni al giorno per essere al top. Io titolare? Non sarei arrabbiato in caso contrario. Me la sarei presa se non fossi riuscito ad esserci. Isco? E' un giocatore fantastico, sta facendo molto bene. L'importante è sempre la squadra. Per me sarà un giorno speciale, la finale sarà proprio nel luogo in cui sono nato. Non esiste un segreto per vincere, ma abbiamo l'esperienza giusta per farcela. Juventus? E' molto forte in difesa, ma allo stesso tempo ha grande talento. Sarà dura vincere, ma se giocheremo al massimo livello avremo buone possibilità".