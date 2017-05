© foto di J.M.Colomo

Queste le parole di Karim Benzema al Media Day prima della sfida col Real Madrid: "Stiamo bene, come sempre. Nessuno è infortunato, il gruppo è in condizioni perfette. Prima della gara ci sarà un po' di nervosismo, ma saranno buone sensazioni. La giocata del Calderon? E' stata puro istinto. La gestione di Zidane? Ottima, tutti i giocatori si sentono importanti e questo è un bene per il gruppo. Parla con tutti e tutti sanno di poter avere un'opportunità".