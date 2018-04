Real Madrid, Butragueno: "Rispettiamo la Juve. Niente da aggiungere"

© foto di Marco Conterio

Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Nyon delle semifinali di Champions League che vedranno i Blancos impegnati contro il Bayern Monaco: "Affronteremo una grande squadra, una società storica, con giocatori di esperienza. Sarà difficile e dovremo prepararci bene per ottenere un grande risultato. La partita contro la Juventus? È stata una doppia sfida difficile, abbiamo fatto un risultato magnifico a Torino e i bianconeri hanno fatto lo stesso al Bernabeu. La verità è che hanno fatto una grande gara a Madrid e li rispettiamo per questo. Il rigore? Ripeto, rispettiamo la Juve e abbiamo grande rapporto con loro. Sono stati momenti di grande tensione per tutti, non c'è altro da aggiungere".