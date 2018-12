Real Madrid, campioni del Mondo e già un esonero. Cinque punti dal Barça

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Campioni del Mondo, per l'ennesima volta, ma già un esonero per Julien Lopetegui, arrivato a giugno dopo la rottura del contratto con la Spagna, il giorno prima del Mondiale. Il Real Madrid sta vivendo un momento abbastanza complicato, a cinque punti dal Barcellona capolista, dopo quattro vittorie in Champions negli ultimi cinque anni. L'addio di Cristiano Ronaldo ha acuito tutti i problemi, da un Benzema che segna poco a Isco che appare rattristito. Bale migliora ma non trascina ancora, Asensio e Lucas Vazquez non riescono a fare la differenza.

La realtà è che il Real Madrid, paradossalmente, può ancora fare il Triplete. Perché le cinque distanze da un Barcellona non irresistibile non sono una forbice esagerata, così come il passaggio agli ottavi di Champions League, contro l'Ajax. Solari, almeno finora, ha avuto il grande merito di normalizzare una situazione che rischiava di esplodere, vincendo poi il Mondiale per Club. Insomma, è dura dare per morto un gruppo con un nuovo Pallone d'Oro - come Luka Modric - e tanti campioni, pronti a difendere un titolo che, negli scontri diretti, sembra sempre una roulette russa.