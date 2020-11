Real Madrid, Casemiro aspetta l'Inter: "All'andata mentalmente siamo stati molto forti"

vedi letture

"La Champions è speciale. Al Real ogni partita è importante ma prima di una gara di Champions l'atmosfera cambia. Non c'è da meravigliarsi che il Real abbia vinto così tanti trofei. Tutti respiriamo qui l'aria della Champions e tutti viviamo per vincerla". Parla così a uefa.com Casemiro, centrocampista dei Blancos, in vista della gara contro l'Inter di domani sera (ore 21) a San Siro: "La gara di andata vinta a Valdebebas per 3-2? Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile ma mentalmente siamo stati molto forti e siamo rimasti concentrati sulla vittoria. Siamo coscienti che abbiamo davanti una strada ancora lunga ma è stato un successo importante. Zidane? Pochissimi allenatori hanno fatto quello che ha fatto lui, soprattutto in Champions. E nella passata stagione abbiamo vinto Liga e Supercoppa di Spagna. Si parlerà di lui quando si farà riferimento alla storia del Real". Chiosa sul calcio a porte chiuse ai tempi del Coronavirus: "Siamo tristi ma dobbiamo capire che per adesso è così. Ci stiamo adattando - conclude il brasiliano - ma vorremmo i tifosi al nostro fianco".