Real Madrid, Casemiro avvisa la Juve: "Vogliamo la finale di Champions"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Real Madrid Casemiro, dal ritiro della Nazionale brasiliana, ha parlato anche della doppia sfida di Champions con la Juventus: "Coi miei compagni non abbiamo parlato della Champions, siamo qui per pensare alla Nazionale. La doppia sfida con la Juventus comunque sarà molto importante, vogliamo arrivare in finale e molto dipenderà dai quarti". Lo riporta Globoesporte.