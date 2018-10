Real Madrid, Conte e un rifiuto per colpa di...José Mourinho

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo sbarco di Antonio Conte al Real Madrid sarebbe saltato anche per colpa di...José Mourinho. Il presidente dei Blancos Florentino Perez sogna infatti il ritorno dello Special One che però non si libererà prima dell'estate, visti i 30 milioni che i Red Devils dovrebbero spendere in caso di esonero. Questa voce è arrivata anche allo stesso Conte, che così ha deciso di aspettare gli eventi e puntare con forza alla panchina dello stesso United, visto che a giugno Perez tornerà con forza sul portoghese liberando la casella in Premier. Intanto il Real si dovrà accontentare di Solari, o al massimo Roberto Martinez, attuale ct del Belgio.