Real Madrid-Conte, notte di contatti. Perez lo vuole nonostante Ramos

“Il gol contro il Sassuolo è sicuramente una nota positiva, fa un bell’effetto perché ha consentito al Bologna di portare a casa un punto”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore del Bologna Ibrahima Mbaye, Beppe Accardi. Non un gol qualsiasi, ma un gol voluto e predetto proprio...

ESCLUSIVA TMW - Ag.Mbaye: “Felice per il gol, gliel’avevo detto. Ora più spazio”

AS, Real è goleada letal: Florentino vuole Conte

Marca: "Non è solo colpa di Lopetegui. Ora il pompiere Conte"

Dramma Leicester, The Guardian: "Il giorno più buio"

Il Corriere Fiorentino sui viola: "Le armi in pugno"

La Stampa fa il punto sul futuro del Real Madrid che cambia allenatore dopo la manita patita dal Barcellona nel Clasico di ieri. Il prescelto, nonostante le titubanze del grande elettore Sergio Ramos, si chiama Antonio Conte, libero di poter firmare con una squadra non inglese. Oggi, dopo una notte di contatti, può esserci la fumata bianca.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy