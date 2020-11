Real Madrid, contro l'Inter spazio al ritrovato Hazard. Modric parte dalla panchina

Tante assenze per Zinedine Zidane in vista della sfida di domani contro l'Inter. Il tecnico dei Blancos è costretto a rinunciare a Militao (positivo al Covid-19), oltre a Martin Odegaard, Nacho, Carvajal e Odriozola. Il Real dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3: davanti a Courtois coppia centrale formata da Varane e Ramos, con Lucas Vazquez e Mendy esterni. A centrocampo Modric dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina: con Casemiro e Kroos spazio a Valverde dal primo minuto. In attacco conferma per Hazard, che dopo un lungo infortunio è finalmente tornato protagonista. Con lui Benzema e Asensio.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard