Real Madrid, disastro dopo la conferma di Solari: 3-0 Eibar. Odriozola ko

Brutta batosta per il Real Madrid di Santiago Solari, tecnico che durante la sosta è stato confermato con un contratto fino al 2021. La squadra campione d'Europa, attuale sesta forza della Liga, ha perso 3-0 sul campo dell'Eibar che in classifica dopo 13 turni ha solo due punti in meno rispetto ai blancos. La partita è stata decisa dalle reti di Escalante (16esimo), Enrich (52esimo) e Kike (57).

Una buona notizia per la Roma, che martedì sera potrebbe non trovarsi di fronte Odriozola: il terzino numero 19 è stato sostituito a inizio ripresa a causa di un infortunio alla coscia destra.

Liga, il 13° turno

Ieri

Leganes-Alaves 1-0 (42° En Nesyri)

Oggi

Eibar-Real Madrid 3-0 (16° Escalante, 52° Enrich, 57° Kike)

Valencia-Rayo Vallecano

Huesca-Levante

Atletico Madrid-Barcellona

Domenica:

Athletic Bilbao-Getafe

Siviglia-Valladolid

Espanyol-Girone

Villarreal-Betis Siviglia

Lunedì:

Real Sociedad-Celta Vigo