Real Madrid e il mito delle spese folli sfatato da tre anni

© foto di J.M.Colomo

Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid, ha già fatto capire che in estate il club tornerà a spendere in maniera importante. Per la cronaca un acquisto in prospettiva e con un certo esborso è stato fatto: la promessa Vinicius per 45 milioni di euro.

Le ultime tre stagioni sono state vissute all'insegna del ritocco: nessuna spesa galactica, con Danilo e Kovacic, due riserve, pagate 31 milioni a testa come acquisti più costose. Per il resto scelte oculate, atte a ritoccare una rosa difficilmente migliorabile. Scelta che sta pagando, perché Asensio (pagato 4 milioni) e Vazquez (cresciuto nella cantera e valorizzatato dall'Espanyol) oggi valgono molto di più aiutati dai grandi campioni con i quali si allenanno ogni giorno.

Analizzando la formazione titolare solo pochi hanno portato il club a un esborso da record: Cristiano Ronaldo e Bale. Modric e Benzema sono costati oltre trenta milioni. Gli altri soprattutto per la spesa effettiva sono stati dei veri e propri affari: Kroos è costato solo 25 milioni, 9 dei quali coperti dal passaggio di Xabi Alonso al Bayern; Marcelo nel 2006 fu pagato solo 6.5 milioni, stessa cifra spesa per Carvajal. Casemiro appena 6, Varane 10. E anche i 27 milioni spesi per Sergio Ramos nel 2005 si sono rivelati una mossa di grande lungimiranza. Che sta pagando ancora ampiamente i suoi dividendi.