Real Madrid, Hazard: "Felice per il gol, ma la priorità era battere l'Inter"

Anche il centrocampista offensivo del Real Madrid Eden Hazard ha parlato ai canali ufficiali della Uefa dopo la vittoria sull'Inter arrivata anche grazie a un suo gol: "La squadra ha giocato bene e ha creato le condizioni per ottenere tre punti fondamentali. Ci sono ancora due gare da vincere perché abbiamo bisogno di tutti i punti possibili per passare il turno. - continua il belga - Il gol? È stato molto importante per me riuscire a segnare, ma la priorità era la vittoria contro una squadra come l'Inter. Ora devo recuperare la forma migliore e mettere minuti nelle gambe anche se penso di aver fatto bene stasera".