Real Madrid, i 24 convocati per l'Audi Cup: assenti James e Bale

Il Real Madrid, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato i 24 giocatori che prenderanno parte all'Audi Cup il 30 e il 31 luglio. Assente James Rodriguez nonostante la decisione dei blancos di non cederlo. Il giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo dopo le vacanze, ma non è stato inserito nella lista dei convocati. Nella sfida dell'Allianz non ci sarà nemmeno Gareth Bale, ecco la lista completa dei 24 giocatori scelti da Zinedine Zidane:

Portieri: Keylor Navas, Lunin, Altube.

Difensori: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Javi Hernández, De la Fuente, Miguel Gutiérrez.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Valverde, Isco, Seoane.

Attaccanti: Mariano, Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius Jr., Hazard, Rodrygo, Kubo