Real Madrid, il mercato galactico nei costi. Ma non nei fatti

160 milioni spesi in estate dal Real Madrid per rinforzare la squadra. Nessun nome galactico, almeno per l'immediato, anche se nella capitale spagnola sono pronti a giurare su Vinicius. Ma si è puntato soprattutto a costruire la squadra del futuro.

Dopo sei mesi è tempo di primi bilanci. La squadra dopo il ko casalingo contro la Real Sociedad è solamente quinta in classifica e il Barcellona capolista è distante 10 punti. Quanto hanno inciso fin qui i nuovi acquisti? Poco o nulla, guardando il minutaggio.

L'unico impiegato con continuità è Thibaut Courtois, peraltro l'unico giocatore realmente affermato: 16 presenze in campionato, 3 in Champions League. In quest'ultima competizione era previsto l'impiego di Keylor Navas e solo l'arrivo di Santiago Solari ha decretato una gerarchia chiara sui portieri.

Per il resto solo le briciole: 549 minuti in Liga per Odriozola, in campo solamente quando Carvajal è stato infortunato. Solo briciole per Mariano Diaz, titolare solamente nel clamoroso ko casalingo contro il Levante (1-2): 203' spalmati in cinque presenze e nessuna rete. Un giocatore che era stato ri-acquistato dal Lione per 21,5 milioni (era stato ceduto ai francesi un anno prima per 8 milioni) con la convinzione di aver trovato qualcuno che potesse colmare l'assenza di un vero e proprio goleador, visto il bottino negli ultimi anni di Benzema. Niente di tutto ciò.

Non era previsto in prima squadra Vinicius. Nell'ultima partita contro la Real Sociedad ha giocato la prima partita da titolare, rivelandosi l'unica nota positiva in una serata da dimenticare. 151 minuti complessivi giocati in Liga e la sensazione che si farà sempre più spazio.

Nonostante questi numeri, la filosofia per ora non cambia: avanti con i giovani di talento ed ecco Brahim Diaz dal Manchester City per 17 milioni. Per i grandissimi nomi (Hazard in pole position) appuntamento rimandato all'estate.