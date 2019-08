Il buon lavoro in allenamento e l'assenza dello squalificato Modric potrebbero portare James Rodriguez a giocare titolare contro il Real Valladolid: il colombiano, rivela Mundo Deportivo, potrebbe avere il "suo momento" al Santiago Bernabeu, nonostante il suo futuro non sia esattamente blindato. James non ha giocato ancora un minuto in questa stagione e la sua cessione è argomento molto chiacchierato a Valdebebas. Il Napoli continua a seguirlo, ma secondo il quotidiano al giocatore non mancano certo le offerte.