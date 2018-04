Real Madrid-Juve, ancora Mandzukic: 0-2 al Bernabeu

© foto di www.imagephotoagency.it

Incredibile al Bernabeu, ancora Mario Mandzukic e Juventus in vantaggio per 2-0 al 37'. Cross dalla destra di Lichtsteiner e colpo di testa del croato che ha battuto Navas sul primo palo. Doppio vantaggio per i bianconeri che adesso sognano la clamorosa rimonta.