Real Madrid, Kovacic: "Gli ex compagni dell'Inter dicono che vinceremo noi"

© foto di J.M.Colomo

Anche Mateo Kovacic ha parlato in vista della sfida fra Juventus e Real Madrid nel Media Day da Valdebebas: "Abbiamo ancora tre giorni per preparare la partita, vogliamo continuare sulla strada intrapresa questa stagione. Vogliamo fare la storia vincendo anche questa Champions, la stagione è stata ottima e tutti hanno dato il massimo. Oggi mi sento molto meglio rispetto al passato, ho fatto il ritiro qua e sono cresciuto. La Juve? Tutti dicono che hanno una grande difesa, ma noi abbiamo la migliore del mondo e in più anche un grande attacco. La Juve è un grande club, ma noi ci preoccupiamo solo di noi stessi. Ho amici alla Juve, ma non abbiamo parlato. Ho sentito alcuni ex compagni dell'Inter e mi dicono che vinceremo noi. Sarà sicuramente una sfida difficile per entrambi. La Juve si batte con unità e buon gioco. Quando giochiamo uniti, è difficile batterci".