Real Madrid, Kroos: "Giocare senza pubblico? Vincerà chi si adatterà meglio a questa situazione"

Intervistato da Real Madrid TV, il centrocampista tedesco del Blancos Toni Kroos ha parlato del ritorno in campo dopo il lungo periodo di lockdown: "È bello tornare ad allenarsi in gruppo. Nelle settimane in cui siamo rimasti a casa non abbiamo toccato il pallone, la cosa più importante è tornare ad allenarsi con il pallone. Ci siamo allenati intensamente per arrivare alla prima partita nel miglior modo possibile. Per la prima volta giocheremo senza pubblico: vincerà chi si adatterà meglio a questa situazione".