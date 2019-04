Real Madrid, Kroos prepara l'addio: Eriksen e Pogba possibili sostituti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Toni Kroos continua a pensare di dire addio al Real Madrid al termine della stagione in corso. Il giocatore vorrebbe proseguire la propria carriera confrontandosi con altre realtà come il Manchester United o la Juventus, mentre i Blancos sarebbero disposti a lasciarlo partire per fare spazio all'acquisto di uno tra Pogba ed Eriksen. A riportarlo è AS.