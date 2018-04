Real Madrid, Kroos: "Quando non segni è normale soffrire. Era rigore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Quando non riesci a segnare è normale soffrire. Non penso che abbiamo fatto una brutta partita", esordisce così il commento di Toni Kroos che dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League conquistata contro la Juventus ha aggiunto: "Dopo il primo gol della Juventus, abbiamo giocato bene e creato diverse occasioni, ma non siamo riusciti a segnare e questo ha reso le cose difficili per noi. Il rigore io l'ho visto solo dal campo e per me c'era". A riportarlo è TuttoJuve.com.