Real Madrid, Llorente sottolinea: "La vittoria con la Roma ci fa respirare"

© foto di J.M.Colomo

Marcos Llorente, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in zona mista dopo la vittoria in Champions contro la Roma: "Non è stata una stagione facile per me e non è stato facile neanche giocare questa gara di Champions perché mi mancava il ritmo della partita. Penso che quando un calciatore non gioca per tanto tempo si deve preparare per farsi trovare subito pronto. È chiaro che piace tutti giocare, ma sono a Madrid ed è un sogno vincere qui. Ho dimostrato di essere pronto ogni qual volta il mister ha avuto bisogno di me. La vittoria di oggi? Sapevamo che era una partita molto importante dopo la sconfitta in campionato, volevamo dimostrare che siamo ancora lì e ci dà un po respiro", le parole riportate da vocegiallorossa.it.