Real Madrid, lotta con la Juve anche sul mercato per 2 centrocampisti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juventus e Real Madrid, dopo gli scontri in Champions League, sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Come riporta Defensa Central, infatti, i campioni d'Europa in carica stanno seriamente puntando Sergej Milinkovic-Savic ed Emre Can. Il tedesco, in particolare, è l'obiettivo principale del club bianconero ed è in scadenza di contratto con il Liverpool. Più difficile arrivare al laziale, perché Lotito chiederà non meno di 100 milioni di euro in estate: una cifra che non tutti possono permettersi di investire.