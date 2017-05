© foto di J.M.Colomo

Alvaro Morata prende la parola su Real Madrid TV nel Media Day dei Blancos: "Sarà una finale contro una grande Juventus. Fisicamente stiamo molto bene e siamo nel miglior momento della stagione. Siamo fiduciosi. Momento storico per noi? Non ci pensiamo troppo, vogliamo solo vincere. Ringrazio i tifosi per l'appoggio, ora ci manca l'ultimo passo. Tutti vogliamo fare la storia e alzare al cielo la Champions".