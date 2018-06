Real Madrid, Napoli su Hakimi e Mayoral. L'ag: "Ancelotti gran tecnico"

© foto di J.M.Colomo

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato del futuro del terzino del Real Madrid a Radio CRC. "E' parte del Real e ha un contratto di quattro anni. Il Madrid non vuole venderlo, magari prestarlo un paio di anni ma a me piacerebbe che trovasse posto al Real o un altro club capace poi di comprarlo. Il Napoli? Grande squadra, Giuntoli è un grande professionista che opera bene coi giovani e c'è Ancelotti che è un grande allenatore. Però, ripeto, decide il Real. Borja Mayoral? E' un giocatore importante e Ancelotti lo conosce bene. Potrebbe esser prestato dal Real ma non so se lui e Achraf interessino agli azzurri".