vedi letture

Real Madrid o Juventus? L'operazione Pogba ha un costo di circa 250 milioni di euro

In estate Paul Pogba lascerà il Manchester United e in questo momento, sottolinea il 'Corriere dello Sport', sono due le possibili destinazioni per il centrocampista francese. La prima è il Real Madrid, con Zinedine Zidane che è un suo grande estimatore. La seconda invece è la Juventus, con Mino Raiola che anche nelle ultime ore ha confermato questa possibilità.

Ma quanto costa Pogba? Si tratterebbe - si legge - di un'operazione da circa 250 milioni di euro: 100 almeno per il cartellino e 30 milioni di euro lordi l'anno per l'ingaggio che al classe '93 dovranno essere assicurati per cinque stagioni.