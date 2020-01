© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sirene spagnole per Ruben Neves, centrocampista portoghese del Wolverhampton. Secondo quanto riportato da Don Balon infatti, il classe '97 è finito nel mirino del Real Madrid. I Blancos sono pronti a mettere sul piatto oltre 60 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del portoghese già in questa sessione di mercato.